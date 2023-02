Luuk de Jong begrijpt niets van ‘schandalig’ lange blessuretijd: ‘Hij deed wel meer om Feyenoord terug te laten komen’

Bij PSV was er na het gelijkspel in de verhitte kraker met Feyenoord (2-2) de nodige verontwaardiging over de beslissing van de arbitrage om maar liefst 9 minuten blessuretijd toe te voegen. In de 96ste minuut wisten de Rotterdammers via Alireza Jahanbakhsh alsnog langszij te komen.

,,Gezien het spelbeeld kan je er wel blij mee zijn denk ik, maar als je met 0-2 leidt moet je het wel over de streep trekken", opende de spits van PSV zijn analyse voor de camera van ESPN. De aanvoerder zelf was inmiddels gewisseld, toen Feyenoord alsnog een punt uit het vuur wist te slepen tegen tien Eindhovenaren. Het gebeurde allemaal nadat Armando Obispo een rode kaart had gekregen, maar PSV desondanks de marge verdubbeld had via debutant Thorgan Hazard. ,,We hebben alles gegeven met z'n allen, helaas was het niet genoeg. Met een man minder wordt het altijd moeilijk, maar je maakt nog een goal. Zij scoren dan op een goed moment de 1-2 en hebben nog tijd over om wat te forceren.”

,,Met zoveel extra tijd kregen zij helemaal genoeg tijd om er nog een te maken. Schandalig", aldus De Jong, daarmee doelend op de beslissing van de arbitrage, onder leiding van Danny Makkelie, om 9 minuten bij te trekken. ,,Heb je dat ooit gezien? Hij deed wel meer dingen om ervoor te zorgen dat Feyenoord nog terugkwam. Maar daar ga ik het niet gooien, wij moeten die 0-2 gewoon vasthouden.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

Of het duel tussen de nummers 1 en 3 voorafgaand aan deze speelronde ook een echte topwedstrijd werd? ,,Er zat veel in. Er was strijd, iedereen deed er alles aan om de duels te winnen. Voetballend was het niet fantastisch en moet het van onze kan beter op momenten. Want 0-2 mag je niet weggeven. Maar het kan absoluut nog. We zijn net over de helft en hebben nog genoeg wedstrijden te gaan. Er is nog niets aan de hand, zeker niet.”

Hartverwarmend vond ook De Jong de steunbetuigingen aan PSV-woordvoerder Thijs Slegers, die ongeneeslijk ziek is en ook door de Feyenoord-aanhang een hart onder de riem werd gestoken. ,,Het was een prachtig eerbetoon van de fans in het stadion. We hebben gevochten voor Thijs. Helaas kunnen we de punten niet meenemen, maar achteraf kan je ook weer relativeren. Er zijn andere dingen in het leven en het is verschrikkelijk wat er nu met Thijs aan de hand is. Ik vind het zo sterk dat hij naar buiten brengt van: ik ben niet meer te redden, maar anderen nog wel. Zo is Thijs. Hopelijk gaan nog veel meer mensen helpen door bloed te doneren en stamceldonor te worden. Je ziet dat dat nog voor heel veel mensen nodig is.”

