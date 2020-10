Luuk de Jong met borst vooruit bij Oranje: ‘Ik heb een bepaalde status gekregen’

Bij Oranje is De Jong normaal gesproken vaak invaller. Memphis Depay is zondag in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina geschorst, waardoor een basisplaats gloort. De Jong: ,,Ik weet het niet, dat is aan de bondscoach. Ik wil altijd spelen. We hebben veel wedstrijden, dus er zal misschien wel wat meer gerouleerd worden. Het is bij een nationaal team lastig echte vastigheden te creëren. Je bent maar kort bij elkaar.”



Met Sevilla hoopt De Jong dit seizoen zo lang als mogelijk mee te komen met topclubs als FC Barcelona en Real Madrid. ,,Ons doel is altijd om bij de top vier te eindigen. Dat is vorig seizoen gelukt. Als je reëel bent, is het moeilijk te vechten met teams als Real Madrid en Barcelona. Hopelijk kunnen we iets moois neerzetten dit seizoen.”