Luuk de Jong op tijd fit voor thuiswedstrijd van PSV tegen Cambuur

,,We hebben goede hoop dat hij het gaat redden”, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op sportcomplex De Herdgang. ,,We moeten nog wel even kijken hoe zijn enkel reageert na de training van vandaag en zaterdag.”

Guus Til ontbrak in Waalwijk met een enkelblessure. De middenvelder is er tegen Cambuur weer bij. Thorgan Hazard, Sávio en Fodé Fofana werkten vrijdag verder aan hun herstel en zijn op de weg terug. Doelman Walter Bénitez en middenvelder Mauro Júnior staan voor langere tijd aan de kant.

De Braziliaan is teruggekeerd naar zijn eigen land om zijn knie te laten onderzoeken. Mauro liep de knieblessure vorige week vrijdag tijdens een training op. Hoe lang de middenvelder precies uit de roulatie is, is nu nog niet te zeggen. ,,We moeten het onderzoek afwachten. Daar komt een diagnose uit. Daar wachten we op”, aldus Van Nistelrooij. “Het is een groot gemis.”