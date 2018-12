Luuk de Jong op weg naar op 100ste PSV-goal, Advocaat-effect in Utrecht

Wacht koploper PSV een lastige uitwedstrijd bij Heracles? Met Luuk de Jong in de punt van de aanval kan er weinig misgaan, zo lijkt het. De spits die op zijn 100ste PSV-goal jaagt, was al 20 keer trefzeker op kunstgras. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de zestiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

Willem II – ADO Den Haag (vandaag 20.00 uur).

Willen II is de laatste jaren de favoriete tegenstander van ADO Den Haag, dat de laatste 5 eredivisieduels met de Tilburgers won. Willem II won thuis maar 1 van de laatste 8 wedstrijden tegen ADO (W1-G3-V4). Opvallend genoeg won de club voorafgaand aan die reeks 6 keer op rij in eigen huis van ADO. De enige spelers die dit seizoen minstens vijftig procent van de goals van hun team maakten zijn Nasser El Khayati (56% - 10 van de 18) en Fran Sol (50% - 12 van de 24). ADO kreeg dit seizoen al 34 gele kaarten, meer dan elke andere ploeg. Willem II volgt met 32 gele kaarten. ADO incasseerde 12 doelpunten in de laatste vier uitduels in de eredivisie en hield, sinds de 0-0 bij Ajax op 25 februari 2018, buitenshuis al dertien duels niet meer de nul.

PEC Zwolle – NAC (zaterdag 18.30 uur).

De laatste eredivisiezege van NAC bij PEC Zwolle dateert van 22 november 2003. Nourdin Boukhari en Henk Vos bezorgden de ploeg uit Breda die dag een 0-2 overwinning. Zowel PEC als NAC hebben nog niet in het linkerrijtje gestaan dit seizoen na een complete speelronde. De enige andere ploeg waarvoor dit ook geldt, is FC Groningen. PEC heeft 25 punten in het kalenderjaar 2018, het minste van alle ploegen (exclusief degradanten en promovendi). Tegenstander NAC staat één plaats hoger in de stand over 2018, met 4 punten meer. PEC Zwolle verloor zijn laatste 3 thuisduels in de eredivisie en won in totaal slechts 1 van zijn laatste 10 thuisduels. Die ene overwinning in die reeks kwam op 6 oktober tegen Excelsior (2-0). De enige keer dat PEC Zwolle 4 thuisduels op rij verloor in één seizoen was van augustus tot november 2012: 6 duels op rij (clubrecord). Deze reeks werd toen beëindigd met een 2-0 zege op NAC.

AZ – Excelsior (zaterdag 19.45 uur).

John van den Brom vertrekt aan het einde van het seizoen bij AZ. De trainer staat sinds september 2014 aan het roer bij de Alkmaarders en is als de langstzittende trainer van de club. Van den Brom had AZ 144 eredivisieduels. Louis van Gaal en Georg Kessler volgen met ieder 136 wedstrijden. Kessler (87) en Van Gaal (80) zijn de enige coaches die meer eredivisieduels wonnen met AZ dan Van den Brom (73). AZ scoorde dit seizoen vaker in het eerste kwartier dan elk ander team (8 keer), maar ontmoet met Excelsior één van de drie teams zonder tegentreffer in de eerste vijftien minuten (met Ajax en PSV). AZ verloor vorig seizoen voor het eerst in de eredivisie een thuisduel van Excelsior (W13-G6-V1). Op 24 september 2017 werd het 0-2 voor de Kralingers. Na 8 minuten stond de eindstand al op het scorebord, via 2 benutte strafschoppen van Luigi Bruins.

Heracles – PSV (zaterdag 19.45 uur).

Luuk de Jong staat op 98 doelpunten voor PSV (80 eredivisie, 11 Europees, 5 beker, 2 Johan Cruijff schaal). De spits maakte een kwart van zijn eredivisiegoals (20) op kunstgras. Van alle spelers die nooit een thuiswedstrijd op kunstgras afwerkte, is De Jong degene met de meeste goals op deze ondergrond (Hakim Ziyech volgt met 12 doelpunten). Heracles Almelo won in de clubhistorie eenmaal van PSV in eigen huis in de eredivisie (2-1 op 19 september 2015) en hield in de achttien voorgaande ontmoetingen nog nooit de nul (38 tegendoelpunten in totaal). In elk van de laatste drie onderlinge ontmoetingen scoorde PSV in de 87ste minuut of later; in twee van die wedstrijden betekende dat de winnende treffer. PSV is ongeslagen in de laatste achttien eredivisieduels op kunstgras (W14, G4).

Vitesse – VVV (zaterdag 20.45 uur).

Vitesse miste dit seizoen al 4 strafschoppen. Dat deed de ploeg eerder in 1978/1979, 1979/1980 en 2001/2002. Nog nooit miste Vitesse 5 strafschoppen in een eredivisieseizoen. De laatste ploeg die meer dan 4 strafschoppen miste was PSV in 1997/1998 (5 van de 10 gekregen strafschoppen). Vitesse kreeg dit seizoen al 5 rode kaarten, meer dan elke andere ploeg. De laatste keer dat Vitesse meer dan 5 rode kaarten kreeg in een seizoen was 2006/2007 (6). Bij wedstrijden van VVV (40 – 18 voor en 22 tegen) en Vitesse (41 – 23 voor en 18 tegen) vielen dit seizoen minder doelpunten dan bij alle overige teams. Vitesse scoorde van alle teams het vaakst met het hoofd (9 keer), terwijl VVV- juist de minste kopgoals maakte (1).

Heerenveen – FC Utrecht (zondag 12.15 uur)

Na de 3-1 thuiszege op Heracles van afgelopen weekend staat FC Utrecht voor het eerst dit seizoen in de top-4. Bij het aantreden van Dick Advocaat in september (na speelronde 5) stond de club nog 14de. FC Utrecht won 6 van zijn 8 eredivisieduels sinds de start van oktober (W6-G1-V1, 19 punten). Naast de traditionele top-3 pakte geen enkel ander team meer dan 13 punten in deze periode. Heerenveen won slechts één van de laatste tien officiële duels met FC Utrecht (G3, V6): de laatste ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion (4-3 in de play-offs op 9 mei 2018). De Friezen wachten al 12 competitiewedstrijden op een clean sheet tegen FC Utrecht, alleen tegen Ajax (19) en Heracles Almelo (22) heeft Heerenveen meer duels op rij niet de nul gehouden. Heerenveen heeft 8 punten meer gehaald in uitduels dan in thuisduels, het grootste verschil van alle clubs dit seizoen.

Ajax – De Graafschap (zondag 14.30 uur).

De laatste keer dat Ajax en De Graafschap elkaar troffen in de eredivisie was op de slotdag van het seizoen 2015/2016. Op 8 mei 2016 verspeelde Ajax als koploper de landstitel door op de Vijverberg niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel. Ajax verloor thuis in de eredivisie nog nooit van De Graafschap (W18-G2-V0). De laatste keer dat De Graafschap uit bij Ajax een nederlaag voorkwam, was op 20 september 1998 (1-1). De laatste nederlaag van Ajax tegen de Superboeren dateert van 15 februari 1976, toen de ploeg van trainer Rinus Michels met 2-1 verloor in Doetinchem. Ajax is ongeslagen in 69 thuisduels met gepromoveerde teams (W65-G4-V0), sinds een 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag op 27 augustus 1986. Sinds de start van 1965 scoorde Ajax in 123 van zijn 124 thuisduels met promovendi. De enige uitzondering was een 0-0 gelijkspel met Heracles Almelo op 15 oktober 2005.

FC Groningen – Emmen (zondag 14.30 uur)

Een weerzien van oude bekenden, want FC Emmen heeft 8 spelers in de selectie die in het verleden onder contract stonden bij FC Groningen: Nicklas Pedersen, Henk Bos, Nick Bakker, Hilal Ben Moussa, Jafar Arias, Peter van der Vlag, Glenn Bijl en Keziah Veendorp. Beide ploegen De ploegen elkaar voor het laatst in een officieel duel op 6 november 2002. FC Groningen schakelde Emmen die dag uit in de KNVB-beker uit dankzij een doelpunt van Joost Broerse (0-1). FC Groningen is de laatste veertien thuiswedstrijden in de eredivisie tegen promovendi ongeslagen (W6, G8); wel kwamen de Groningers in twaalf van deze duels tot niet meer dan één doelpunt en eindigde de helft van deze ontmoetingen in 1-1.

Feyenoord – Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur).

Feyenoord is nog 1 zege verwijderd van zijn 1200ste overwinning in de eredivisie. Alleen Ajax (1398) en PSV (1286) bereikten ooit al eens deze mijlpaal. Steven Berghuis leverde in 2018 al 17 keer de assist. De laatste speler in de eredivisie met meer assists in een kalenderjaar was PSV’er Balázs Dzsudzsák (18) namens PSV in 2010. Het record staat op naam van Mika Nurmela, die in 2001 namens Heerenveen goed was voor 21 beslissende voorzetten. Met 11 goals en 17 assists was Berghuis in 2018 direct betrokken bij 28 competitiegoals. Daarmee is hij samen met Luuk de Jong (22 goals, 6 assists) dit kalenderjaar de meest waardevolle speler in de eredivisie. Alleen koploper PSV (13) maakte dit seizoen meer doelpunten uit standaardsituaties dan Fortuna (12). De Limburgers scoorden al 6 keer uit een vrije trap (situatie), vaker dan elke andere ploeg.