Luuk de Jong speelt graag tegen PEC, grasprobleem voor Heracles

PSV mist naast Thomas ook Romero tegen PEC Zwolle

14:36 PSV kan morgenavond in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle nog niet beschikken over Maximiliano Romero. De Argentijnse aanvaller, die in januari aan de selectie van de Eindhovenaren werd toegevoegd, is niet helemaal fit. Dat zei trainer Mark van Bommel vandaag.