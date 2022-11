Machtsvacuüm bij Ajax: wie is nu daadwerkelijk de baas bij dolende landskampioen?

Tijd begint nu écht te dringen richting WK voetbal: slecht nieuws over Memphis Depay en Matthijs de Ligt

Memphis Depay ontbreekt dit weekend opnieuw in de wedstrijdselectie van FC Barcelona, dat dit weekend bezoek krijgt van UD Almería. De aanvaller van het Nederlands elftal heeft daardoor nog slechts één wedstrijd over om met enig wedstrijdritme naar het WK in Qatar af te reizen. Ook over Matthijs de Ligt kreeg bondscoach Louis van Gaal slecht nieuws.

4 november