Madueke de meest trefzekere invaller in Europa, Feyenoord kan serie uit 1960 evenaren

Speelronde 27Met behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de 27ste speelronde.

SC Heerenveen - FC Twente (vrijdag, 20.00 uur)

• SC Heerenveen is ongeslagen in de laatste vijf competitieduels met FC Twente (W3, G2) en hield in vier van deze wedstrijden de nul.

• In de geschiedenis van de eredivisie won alleen Roda JC (56) vaker een wedstrijd op vrijdag dan FC Twente (45).

• Over de laatste tien speelronden veroverden enkel VVV-Venlo (7) en ADO Den Haag (5) minder punten dan FC Twente (9, net als 3 andere ploegen).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Fortuna Sittard - FC Utrecht (zaterdag, 16.30 uur)

• Fortuna Sittard pakte dit kalenderjaar al 21 punten (12 wedstrijden), één meer dan in heel 2020 (22 wedstrijden); Fortuna is de eerste eredivisieploeg met meer punten in 2021 dan in 2020.

• FC Utrecht won dit jaar drie van de vier uitduels en kreeg sinds de winterstop slechts twee uitgoals tegen, minder dan elk ander team in de eredivisie.

• Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar was in zijn laatste zes duels bij vijf goals betrokken (2 treffers, 3 assists), evenveel als in zijn 22 voorgaande competitiewedstrijden (4 treffers, 1 assist).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

Feyenoord - FC Emmen (zaterdag, 20.00 uur)

• Feyenoord is ongeslagen in de vijf voorgaande wedstrijden tegen FC Emmen (W4, G1) en scoorde in al deze duels minimaal drie keer (17 goals in totaal).

• De ploeg van Dick Advocaat maakte in de laatste twee thuisduels minimaal vijf doelpunten (6 keer tegen VVV, 5 keer tegen Willem II). De enige keer dat de Rotterdammers in drie opeenvolgende competitiewedstrijden in eigen huis minstens vijf treffers maakten, was in 1960.

• Steven Berghuis was dit seizoen direct betrokken bij 25 doelpunten (15 goals en 10 assists), alleen in het seizoen 2017/18 was de aanvaller bij meer doelpunten betrokken (30 – 18 doelpunten, 12 assists).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Sportwereld

RKC - FC Groningen (zaterdag, 21.00 uur)

• RKC verloor in zijn historie slechts vier van de 21 thuisduels met FC Groningen (W8, G9). Van alle huidige eredivisieploegen heeft de Waalwijkse ploeg in eigen huis alleen tegen FC Emmen (0%) en Sparta (16%) een lager verliespercentage dan tegen de Groningers (19%).

• Geen speler veroverde in 2021 vaker de bal dan RKC-verdediger Melle Meulensteen (111 keer, net zo vaak als Riechedly Bazoer).

• Alleen bij wedstrijden van FC Groningen (61, 33 voor en 28 tegen) werd er dit seizoen minder vaak gescoord dan bij duels van RKC (62, 23 voor en 39 tegen).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

PEC Zwolle - VVV-Venlo (zondag, 12.15 uur)

• PEC Zwolle verloor in 2021 twee van de vier duels met ploegen die lager op de ranglijst stonden (W1, G1). In 2020 werd niet één keer verloren van een lager geklasseerde ploeg (W2, G7).

• VVV-Venlo kan voor het eerst sinds 1992 acht wedstrijden op rij op het hoogste niveau verliezen. De nieuwe Duitse trainer Jos Luhukay moet dit in Zwolle zien te voorkomen.

• PEC Zwolle-aanvaller Thomas Buitink speelde dit seizoen meer wedstrijden zonder één keer de negentig minuten vol te maken dan iedere andere speler (22 – 9 keer gewisseld, 13 keer ingevallen). In slechts één van zijn zestig eredivisieduels stond de spits de hele wedstrijd op het veld (in mei 2019 namens Vitesse tegen De Graafschap).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Sportwereld

AZ - PSV (zondag, 14.30 uur)

• AZ staat voor het eerst sinds de periode 1980-1981 op drie opeenvolgende overwinningen tegen PSV, de Alkmaarders wonnen in de competitie nog nooit vier keer op rij van de Eindhovenaren.

• AZ kreeg in elk van de laatste vier speelronden een tegentreffer uit een spelhervatting (2 corners, 2 indirecte vrije trappen), in mei 2011 gebeurde dat de ploeg uit Alkmaar voor het laatst in vijf duels op rij.

• PSV-aanvaller Noni Madueke maakte dit seizoen al vijf doelpunten uit een invalbeurt. Geen enkele speler in Europa lukte dit vaker dan de 19-jarige Engelsman. Borja Iglesias van Real Betis en Sasa Kalajdzic van VfB Stuttgart scoorden ook vijf keer als invaller.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Vitesse - Willem II (zondag, 14.30 uur)

• Vitesse won de laatste vier duels met Willem II. Het lukte de Arnhemmers slechts één keer om vijf competitiewedstrijden op rij tegen de Tilburgers te winnen (reeks van 6 tussen 1991 en 1993).

• Sinds de aanstelling van Željko Petrović (29 januari 2021) veroverde Willem II elf punten in zeven wedstrijden, over die periode staan de Tilburgers zevende in de eredivisie.

• Vitesse heeft dit seizoen met Loïs Openda (12), Armando Broja (11), Oussama Tannane (11) en Oussama Darfalou (10) voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 vier spelers die direct betrokken waren bij minimaal tien treffers.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Sportwereld

Heracles - Sparta (zondag, 16.45 uur)

• Zeven van de laatste elf goals van Heracles tegen Sparta vielen in de 75ste minuut of later, waaronder de laatste vier.

• Alleen Dusan Tadic gaf dit kalenderjaar meer voorzetten uit open spel (70) dan Heracles-verdediger Giacomo Quagliata. De Italiaan vond met slechts vier van zijn 57 voorzetten een medespeler en bereidde nog geen doelpunt voor met een voorzet.

• Sparta hield in de laatste twee competitieduels de nul en kan voor het eerst sinds januari-februari 2006 minstens drie clean sheets op rij behalen in de eredivisie (toen 4).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Sportwereld

Ajax - ADO Den Haag (zondag, 20.00 uur)

• Ajax verloor geen van de laatste negentien ontmoetingen met ADO Den Haag (W14, G5). De Amsterdammers kwamen in slechts één van die duels niet tot scoren (50 doelpunten in totaal).

• Ondanks dat Ajax een duel minder speelde, schoot de ploeg van Erik ten Hag dit seizoen al 511 keer. Dat is minimaal 92 keer vaker dan elke ander eredivisieploeg; ADO Den Haag kwam dit seizoen van alle teams tot het minste aantal doelpogingen (213).

• ADO-spits Michiel Kramer was in zijn carrière bij zes goals tegen Ajax betrokken (4 treffers, 2 assists). Tegen geen enkel ander team was de oud-Feyenoorder goed voor meer eredivisiedoelpunten en -assists (ook 6 tegen Excelsior).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD