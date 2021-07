Madueke steelt de show bij eerste oefenwedstrijd PSV

Gertjan Verbeek in Almere: ‘Zo’n erge control­freak ben ik niet meer’

24 juni Gertjan Verbeek (58) gaf vandaag zijn eerste training bij zijn nieuwe club Almere City uit de Keuken Kampioen Divisie. Een fraai nieuw project voor de trainer die in de herfst van zijn carrière is beland. Zijn reputatie was hem al vooruitgesneld. Ze hoorden al van lange oefensessies en veel krachttraining. ,,Maar dat is niet erg hoor.”