Magallán en Mazraoui ontbreken bij Ajax, Tagliafico terug

Door Nik Kok



De oefenmeester omschreef een week van praten en analyseren. ,,Dat hebben we individueel gedaan. Met de leiders van de groep. Die zitten overigens op één lijn. Maar ze zijn wel kritisch naar elkaar. En dat moet. Spelers hebben ook samen gezeten. In groepjes en met z’n allen bij elkaar.”



Ten Hag haalt vooral de teamdiscipline aan die tegen Feyenoord en ook tegen Heerenveen plots ver te zoeken was. ,,We kunnen namelijk wel naar andere oorzaken kijken, maar de waarheid ligt uiteindelijk op het veld natuurlijk.” Zelf sparde Ten Hag afgelopen week met mensen om hem heen en met de directie. ,,Ieder seizoen word je wel met nederlagen geconfronteerd. Dat is niet nieuw. Er komt veel op je af in zo’n week. Het is aan mij om dat in goede banen te leiden.”