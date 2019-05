Maher hakt knoop door en vertrekt bij AZ

Maher tekende begin dit seizoen een contract voor één seizoen bij de club waar hij was opgeleid. Al snel veroverde hij een basisplaats in de formatie van trainer John van den Brom en speelde een belangrijke rol in de vierde plek die AZ behaalde in de eindrangschikking.



AZ is teleurgesteld dat Maher zijn contract niet wil verlengen. De club hoopte een goede kans te maken om hem in te lijven en kreeg aanvankelijk positieve geluiden van de vijfvoudig international. Waar de toekomst van de nu transfervrije Maher ligt is nog onduidelijk. Feyenoord wordt genoemd als mogelijke werkgever maar een club in het buitenland zou net zo goed een optie zijn.



Maher blies zijn carrière afgelopen seizoen nieuw leven in nadat hij bij PSV op een zijspoor was geraakt. In 2013 was hij nog één van de grootste talenten van Nederland en dwong hij een transfer naar de topclub af. In zijn derde seizoen in Eindhoven kwam Maher nauwelijks meer aan de bak bij PSV. Hij werd daarop verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. Via FC Twente kwam hij weer terug in Nederland.