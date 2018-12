Makkelie VAR tijdens finale WK voor clubteams

Makkelie was eerder op dit WK voor clubteams al VAR tijdens de openingswedstrijd tussen Al Ain en Team Wellington en assistent-videoscheidsrechter tijdens het groepsduel tussen Kashima Antlers en CD Guadalajara, de halve finale tussen Kashima Antlers en Real Madrid en de strijd om de vijfde en zesde plaats tussen CD Guadalajara en Espérance S. de Tunis.



Voor Makkelie is het niet de eerste keer dat hij wordt aangewezen als VAR bij een finale op een groot toernooi. Eerder dit jaar was hij videoscheidsrechter tijdens de finale op het WK 2018 in Rusland tussen Frankrijk en Kroatië. In de afgelopen jaren was hij ook al VAR bij de finale van het WK voor clubteams in 2016 in Japan tussen Real Madrid en Kashima Antlers en de eindstrijd op het WK Onder 20 in 2017 in Zuid-Korea tussen Venezuela en Engeland.