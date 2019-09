Malen en Promes: ieder op zijn eigen manier doeltreffend

Ihattaren ook in Elftal van de Week niet weg te denken

9:37 Mohamed Ihattaren is niet alleen een vaste waarde bij PSV, ook in het Elftal van de Week is hij niet meer weg te denken. Net als vorige week - toen hij tegen Vitesse ook al een 8 kreeg - verdiende hij met zijn optreden in de topper tegen Ajax weer een basisplaats.