Mancini roept na coronabesmetting geen spelers van Napoli op voor duel met Oranje

AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini sluit zich maandag na een neusoperatie aan bij de groep in Florence, waar twee dagen later een oefenduel met Moldavië op het programma staat. Op 11 oktober treft Italië in de Nations League Polen, een duel dat wordt gespeeld in Gdansk. Drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Oranje, dat eerder in Amsterdam met 1-0 werd verslagen.