Mandy van den Berg wil kapotte knie gaan 'fiksen’

Van den Berg speelde in Nederland jarenlang bij ADO Den Haag. Na avonturen in Zweden en Noorwegen belandde ze in 2016 in Engeland, waar ze eerst voor Liverpool speelde en later voor Reading. Bij die laatste club liet ze in december 2017 haar contract ontbinden.



Sinds januari 2018 komt Van den Berg uit voor Valencia. Ze had begin dit jaar nog een gesprek met bondscoach Sarina Wiegman over een mogelijke rentree bij Oranje. Van den Berg kreeg toen te horen dat er momenteel geen plek voor haar was in de Nederlandse selectie.