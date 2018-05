Manu García: 'Een trainer moet het aandurven mij op te stellen'

De interesse uit Spanje streelt hem, maar diep in zijn hart twijfelt NAC’er Manu García (20) of hij klaar is voor een zo’n grote stap. ,,Een trainer moet het aandurven mij op te stellen.’'

In het kielzog van Stijn Vreven werden afgelopen zondag Manu García en Jose Angeliño luidkeels en aanhoudend toegezongen door het Rat Verlegh Stadion. Verrukt is García met de waardering die hem in Breda ten deel is gevallen. ,,Uiteindelijk heb ik hier anderhalf jaar gespeeld, een mooie tijd. Het klopt dat dit een beetje als een afscheid voelt, hoewel ik vorig jaar ook ben teruggekomen...”

Hij leest en hoort de berichten uit de geruchtencarrousel waarin zijn naam gekoppeld wordt aan tal van potentiële partners. Een tweede kans in de Primera División lonkt, nadat een verblijf bij Alavés, eind 2016, op een sof uitliep. ,,Hoewel het mij erg onwaarschijnlijk lijkt, zou het prachtig zijn als dat soort clubs (Valencia, Sevilla, Villarreal, red.) daadwerkelijk interesse hebben. Zelf heb ik in ieder geval niets gehoord. Ik weet ook niet of ik nu al klaar ben voor dat niveau”, zegt García. ,,Voor mij is het belangrijkste dat ik met trainers werk die in mij geloven en het aandurven om mij wekelijks op te stellen. Dat heeft mijn tijd bij NAC wel uitgewezen. Zonder vertrouwen en minuten kan ik als voetballer niet groeien. Pas dan kan ik het beste uit mezelf halen.”

Het begin dit seizoen was moeizaam. Dat geeft García grif toe. Want ook een talent dat uitblinkt in de jeugdcategorieën, moet zich aanpassen aan een gedevalueerde eredivisie. ,,Het heeft een tijdje geduurd voordat ik mijn ideale positie vond.” Dat wil niet zeggen dat de rol van controlerende middenvelder vlak voor de verdediging, de plek is waar hij zich op toe gaat spitsen. ,,Mij gaat het erom dat ik veel aan de bal ben. Dat kan ook, zoals tegen Heerenveen, als ik dieper sta en als nummer tien wordt gebruikt. Als ik maar in het spel word betrokken. Fysiek ben ik sterker geworden, in verdedigend opzicht ook. Daardoor houd ik het inmiddels een hele wedstrijd vol en ben ik niet meer na een uur leeg gespeeld.”

Zondag trekt hij vrijwel zeker voor het laatst het gele shirt aan, daarna gaat NAC-boek dicht. ,,Er moet een ongeluk gebeuren willen we dit nog weggeven, want Roda moet drie punten en tien goals inlopen. Het is nog niet helemaal klaar, maar wel bijna.”

Net als de carrière van de grootmeester die hem inspireerde. ,,Als kind keek ik altijd naar Iniesta en Xavi. Zij hebben laten zien dat je niet groot en sterk hoeft te zijn om de top te bereiken. Iniesta is mijn voorbeeld, de beste speler die Spanje ooit heeft voortgebracht. In de finale van de Spaanse beker heeft hij laten zien dat de tijd nog niet is aangebroken om te gaan. Zijn aanstaande afscheid doet me daarom een beetje pijn. Waar hij ook naar toe gaat (China waarschijnlijk, red.), ik zal hem blijven volgen.” Zoals Breda García blijft volgen op zijn reis naar de top van de voetbalberg.