Marcel Keizer: Gebrek aan steun Ajax-leiding

Keizer, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Ajax, werd ontslagen vanwege de wisselvalligheid van het eerste elftal. ,,In het begin van het seizoen was dat zo", stelt hij. ,,Maar wat het moeilijk te accepteren maakt, is dat we juist op het moment van mijn ontslag goed en aanvallend voetbal speelden."



De voorganger van Erik ten Hag vindt dat hij te weinig steun heeft gekregen in de beginperiode. In de voorbereiding op het seizoen liep middenvelder Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade op. ,,Dan vind ik best dat je je gezien de zware omstandigheden naar buiten toe mag uitspreken en voor je trainer mag gaan staan. Dat hebben ze niet gedaan."