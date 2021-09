Mario Been keert terug bij Excelsior als opvolger van Robin van Galen

Mario Been (57) keert terug bij Excelsior, de club waar hij zijn spelersloopbaan afsloot en zijn trainerscarrière begon. Been gaat in Kralingen een functie als bestuurslid technische zaken vervullen. Hij is daarmee de opvolger van Robin van Galen, die zijn werkzaamheden wegens drukte neerlegt.

Van Galen en Excelsior hebben in onderling overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen. De Rotterdammers aasden in de zoektocht naar een opvolger op iemand met een achtergrond in de voetballerij én iemand die in het verleden al aan de club verbonden was. ,,We hebben een aantal keer met hem aan tafel gezeten en hij was direct enthousiast. Wij zijn blij dat we hem als portefeuillehouder technische zaken kunnen presenteren’’, vertelt voorzitter Bob de Lange.

Van Galen werd in 2018 aangesteld om een cultuuromslag te realiseren. Het was aan de voormalig waterpolobondscoach de taak om een eenheid te smeden, wat zeker op het veld te weinig zichtbaar was. Het is aan Been de taak om mee te helpen aan de sportieve ontwikkeling van de club. Hij zal daarvoor een adviserende rol gaan vervullen richting de nieuwe technisch directeur Nick Kersten.

De 57-jarige Been sloot in 1995 na twee seizoenen in Kralingen zijn voetballoopbaan af bij Excelsior. Daarvoor speelde hij onder meer bij Feyenoord en SC Heerenveen. Na zijn actieve loopbaan werkte Been in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Na een uitstapje naar Feyenoord, waar hij als assistent-coach werkte, stond hij bij Excelsior voor het eerst op eigen benen als hoofdcoach. Hij leidde zijn ploeg direct naar de titel in de eerste divisie. Na klussen bij NEC, Feyenoord, Genk, Fenerbahce (assistent) en APOEL FC vervulde hij sinds 2017 geen functie meer in de voetballerij. Wel is hij wekelijks te zien als analyticus bij ESPN.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.