Mark Diemers: Het clublogo kussen, daar heb ik echt niks mee

Koeman tevreden over talenten: ‘Boadu is er wel aan toe’

16:20 Ronald Koeman ging op de persconferentie in Zeist in op zijn keuzes in zijn selecties voor de interlands tegen Noord-Ierland en Estland. De bondscoach weet niet of Memphis Depay klaar is voor de wedstrijd in Belfast. Met Babel, Weghorst, Luuk de Jong en Myron Boadu heeft hij vier alternatieven.