Mark Parsons wil inspireren met Leeuwinnen: ‘We willen een bepaalde energie laten zien’

Vanmiddag stappen de Oranjevrouwen, nog zonder de geblesseerde speelsters Daniëlle van de Donk en Shanice van de Sanden, in het vliegtuig naar Frankrijk. De ploeg nestelt een weekje in Le Havre en speelt drie wedstrijden. Woensdag in Caen tegen Brazilië (19.00 uur), zaterdag tegen Finland in Le Havre (18.00 uur) en dinsdag wacht Frankrijk, om 21.00 uur in Le Havre.

,,Dit zijn de eerste grote stappen naar het EK”, vertelde bondscoach Mark Parsons vanmorgen in Zeist op de KNVB Campus. ,,Sinds januari ben ik full time in Nederland en heb ik veel tijd met mijn staf doorgebracht. Tijdens dit toernooi willen we bouwen aan het elftal en de ontwikkelingen doormaken die ons in april helpen met de WK-kwalificatiewedstrijden en in de zomer met het EK.”

Parsons neemt 27 speelsters mee naar Frankrijk, met Esmee Brugts (PSV) als debutant. Ook Loes Geurts (BK Häcken) en Lynn Wilms (VFL Wolfsburg) behoren voor het eerst sinds de Olympische Spelen weer tot de spelersgroep. ,,Geen enkele speelster gaat in alle drie wedstrijden negentig minuten maken”, verklapt Parsons alvast.

Quote Voor mij zijn de cultuur, de speelstijl en leider­schap binnen de groep drie belangrij­ke pilaren Mark Parsons

,,Natuurlijk willen we het team verder ontwikkelen, maar we moeten als staf later dit jaar ook keuzes maken over welke speelsters we selecteren. We willen dus ook andere voetbalsters zien spelen, tegen toptegenstanders. In twee van de drie wedstrijden ga je ons zien bouwen aan het elftal dat er moet staan in april en op het EK en in één duel gaan we wat meer experimenteren om speelsters in actie te zien.”

Parsons kende rumoerige eerste maanden als opvolger van Sarina Wiegman. Ook op het voetbal is nog een en ander aan te merken. Daarom heeft hij zich enkele doelen gesteld voor de komende periode. ,,Voor mij zijn de cultuur, de speelstijl en leiderschap binnen de groep drie belangrijke pilaren. Die willen we helder krijgen en versterken in de periode naar het EK toe. Uiteindelijk willen we in Engeland een bepaalde energie laten zien die iets speciaals moet losmaken bij iedereen die naar ons kijkt. Natuurlijk willen we goed voetbal spelen en succesvol zijn, maar we willen ook inspireren. Zoals dit team al eerder gedaan heeft. Harten veroveren in Nederland, maar dit is juist ook één van de unieke landen die harten verovert in allerlei andere landen over de hele wereld.”

