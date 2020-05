Mark Wotte, coach in de woestijn: ‘Spelers verdienen hier een miljoen netto’

Mark, je bent al weer 13 jaar weg uit Nederland. Mis je het niet?

„We maken binnenkort de balans op of we terug gaan of niet. Nadat ik twee jaar technisch directeur bij Feyenoord was geweest, heb ik nog een seizoen RKC Waalwijk getraind, dat toen ook in de eredivisie speelde. Vervolgens ben ik naar het buitenland vertrokken. Ik heb in totaal zeven jaren voor de Schotse en Marokkaanse voetbalbond gewerkt, heb nog in Roemenië en Egypte getraind, maar het jaar dat ik bij Southampton heb gewerkt, heeft de meeste indruk gemaakt. Qua beleving is er niets mooiers dan werken Engeland.”