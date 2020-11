Marko Vejinovic ziet niks in FC Volendam-avontuur

Lewandow­ski en Memphis voorbeel­den voor Zirkzee: ‘Vooral leren door te kijken’

16 november Het is dat Joshua Zirkzee op hetzelfde moment met Jong Oranje tegen Jong Portugal moet voetballen, anders had de spits zeker de tijd genomen om woensdagavond te kijken naar Polen tegen Nederland in de Nations League. Dat wordt een confrontatie tussen twee van zijn voorbeelden: Robert Lewandowski en Memphis Depay.