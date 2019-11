Martens na maanden terug op het veld na teenblessure

De 26-jarige linksbuiten kreeg tijdens de mondiale eindronde zoveel last van de teen, dat ze amper meer kon trainen. Met een verdoving kon Martens wel de wedstrijden blijven spelen. De Nederlandse voetbalsters bereikten in Frankrijk de finale, waarin ze het moesten afleggen tegen de Verenigde Staten (0-2).



Na het WK kwam Martens niet meer in actie voor Barcelona en Oranje. De Limburgse ontbreekt ook in de selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (vrijdag in Izmir) en tegen Slovenië, volgende week dinsdag in Arnhem.