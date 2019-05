Martin Jol: Frenkie de Jong hoort straks bij beste vijf Nederlanders ooit

Door Dennis Jansen



Beide voetbalclubs zijn nog zichtbaar in het huis van Martin Jol in Den Haag. De een (Tottenham Hotspur) wat meer dan de ander (Ajax). Van de Amsterdamse club hangt in een kamer met trofeeën een elftalfoto. Britse relikwieën zijn overal in het huis: boven een vaan, een schilderij in de keuken en in het toilet foto’s en persoonlijke brieven van premiers Tony Blair en Gordon Brown, Spurs-fans.



,,In Nederland ligt mijn hart bij RKC en bij de club waar ik ben opgegroeid, ADO Den Haag. In Engeland is dat bij de Spurs. Maar als ik die Donny (Van de Beek, red.) zie spelen, zit ik weer in de trainerskamer op De Toekomst, kijk ik weer uit mijn raam en zie ik Dennis Bergkamp met die jonge pikkies van de D.”