Martínez en Ziyech blinken uit, Faye valt door de mand

ADO Den Haag is blij met de traptechniek van John Goossens. Daardoor wonnen de Hagenaars en kreeg Goossens ook een 7,5. Minder goed speelde FC Emmen dit weekeinde. Dennis Telgenkamp en Henk Bos kregen dan ook een 4, net als Sparta-linksback Lassane Faye.

FC Emmen - PEC Zwolle 1-3

FC Emmen: Telgenkamp 4; Bijl 5, Veendorp 5 (84. Marinus -), Bakker 6, Beste 5; Ugrinic 5, De Leeuw 5,5, Bos 4 (71. Quispel -); Lauren 6, Arias 5, Peña 5

PEC Zwolle: Mous 7; Van Wermeskerken 5,5, Dekker 6, Kersten 5,5, Paal 6,5; Hamer 7, Bruns 7 (76. Flemming -), Clement 6 (90. Reijnen -); Bel Hassani 6 (76. Saymak -), Thy 6, Johnsen 7

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 7

Man of the match: Gustavo Hamer was betrokken bij de eerste twee goals van PEC en bleef tot in de blessuretijd van de wedstrijd spelen met een enorme drive.

Volledig scherm Gustavo Hamer in actie tegen FC Emmen. © BSR Agency

sc Heerenveen – Fortuna Sittard 1-1

sc Heerenveen: Hahn 6, Floranus 6, Dresevic 6, Botman 7, Woudenberg 6, Kongolo 5,5 (69. Dreyer -), Faik 6, Bruijn 6 (63. Veerman -), Van Bergen 6,5, Odgaard 6, Ejuke 5,5 (85. Van der Heide -)

Fortuna Sittard: Koselev 7, Essers 5,5 (70. Ioannidis -), Ninaj 6,5, Angha 6,5, Pinto 6, Passlack 6, Ugur 6 (78. El Ablak -), Ciss 5, Diemers 6, Damascan 6,5 (32. Karjalainen 6), Sambou 5,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: Heerenveen schoot tegen Fortuna Sittard voor het eerst sinds 2015, elf keer op doel maar door Fortuna-doelman Alexei Koselev konden de Friezen toch niet winnen.

Volledig scherm Alexei Koselev. © BSR Agency

FC Groningen – Heracles Almelo 1-2

FC Groningen: Padt 5; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Itakura 5.5, Absalem 5 (75. Postema); Matusiwa 6, Schreck 5 (46. Benschop 5) , Warmerdam 6,5; Hrustic 6, Sierhuis 4,5 (67. Gudmundsson), El Hankouri 5,5

Heracles Almelo: Blaswich 6,5; Breukers 5, Pröpper 6,5 (74. Rossmann), Knoester 7, Czyborra 7; Merkel 5,5, Mauro 6, Kiomourtzoglou 6; Van der Water 6,5 (82. Szöke), Dessers 6, Konings 5 (89. Van den Buijs)

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Lennart Czyborra dankte zijn wereldgoal aan een tip van zijn trainer Wormuth. Zijn fraaie afstandsschot betekende zijn eerste eredivisiegoal sinds hij vorig jaar werd overgenomen van Schalke 04.

Volledig scherm Lennart Czyborra in actie tegen FC Groningen. © BSR Agency

ADO Den Haag – VVV-Venlo 1-0

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Van Ewijk 6, Beugelsdijk 6,5, Pinas 7, Meijers 5,5; Immers 6, Falkenburg 5 (65. Malone), Goossens 7,5; Ould-Chikh 5 (63. Summerville -), Necid 5, Hooi 4,5 (77. Cibicki -)

VVV-Venlo: Kirschbaum 5,5; Pachonik 7, Röseler 6, Kum 5,5, Janssen 6 (84. Scheimann -); Linthorst 6, Post 5, Neudecker 5 (61. Wright -); Sinclair 6,5, Soriano 5, Van Ooijen 6,5 (73. Cattermole -)

Scheidsrechter: Mulder 4

Man of the match: Met een fitte John Goossens binnen de lijnen is ADO Den Haag bij vrijwel elke hoekschop of vrije trap gevaarlijk. De 31-jarige middenvelder legt de bal met zijn linkerbeen neer waar hij wil. Verdiende tegen VVV meer assists dan die ene beslissende voorzet op Shaquille Pinas.

Volledig scherm John Goossens. © BSR Agency

FC Twente – FC Utrecht 2-1

FC Twente: Drommel 7; Pleguezuelo 6,5, Bijen 6, Schenk 6, Verdonk 6,5;, Selahi 6,5 (80. Aburjania -), Roemeratoe 6,5, Espinosa 6 (75. Busquets -); Cantalapiedra 7, Vuckic 6,5, Nakamura 5 (60. Zekhnini 6,5)

FC Utrecht: Paes 5,5; Klaiber 5,5, Janssen 5,5, Hoogma 5,5, Guwara 4,5; Maher 6 (74. Cerny -), Ramselaar 6, Gustafson 6; Kerk 6 (81. Bahebeck -); Abass 5,5, Joosten 5 (46. Dalmau 6)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Aitor Cantalapiedra had aanvankelijk nog wat moeite om zich aan te passen aan de eredivisie na een fraai eerste divisieseizoen. De Spanjaard benutte zondagmiddag echter subliem twee strafschoppen waarmee hij zijn waarder bewees.

Volledig scherm Aitor Cantalapiedra schiet raak vanaf elf meter. © BSR Agency

Sparta Rotterdam – Ajax 1-4

Sparta Rotterdam: Coremans 4,5; Abels 4,5, Vriends 5,5, Mattheij 5, Faye 4; Harroui 6, Auassar - (12. L. Duarte 5) Rigo 5 (65. Veldwijk), Rayhi 5,5; Smeets 6,5; Dervisoglu 5 (75. Piroe -)

Ajax: Onana 6,5; Dest 6,5 (65. Mazraoui -), Veltman 6,5, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Alvarez 6,5, Martinez 7,5; Ziyech 7,5 (78. Lang -), Promes 7, Neres 6 (55. Huntelaar 6,5); Tadic 7,5

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Lisandro Martínez blijkt de beste Ajax-aanwinst van deze zomer. Het maakt de Argentijn weinig uit of hij in de verdediging speelt of op het middenveld. Hoogtepunt was de fraaie assist bij de openingstreffer van Quincy Promes.

Volledig scherm Lisandro Martínez © BSR Agency

Vitesse – AZ 2-1

Vitesse: Pasveer 6,5; Lelieveld 6,5, Doekhi 6, Obispo 6, Karavaev 6; Tannane 6, Bero 7, Foor 6 (63. Bazoer -), Grot 6 (90. Darfalou -); Linssen 6, Matavz 7

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6,5, Vlaar 5,5 (57. Hatzidiakos 5), Wuytens 6, Wijndal 6; Midtsjø 6,5, De Wit 5,5, Koopmeiners 7; Stengs 5 (78. Gudmundsson -), Boadu 5, Idrissi 5 (57. Aboukhlal 5)

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Matus Bero bleef uiterst koel toen hij in de slotfase na een gemiste strafschop nog een keer moest aanleggen. Hij scoorde nu wel en speelde een verdienstelijke wedstrijd.

Volledig scherm Matus Bero viert zijn winnende goal. © BSR Agency

Willem II – Feyenoord 0-1

Willem II: Wellenreuther 6,5; Dankerlui 6 (71. Ogenia -), Holmen 6,5, Peters 6, Heerkens 7; Llonch 6, Vrousai 6,5, Saddiki 5; Nunnely 6 (86. Gladon -), Pavlidis 4,5 (81. Kabangu -), Köhlert 6,5

Feyenoord: Vermeer 7; Karsdorp 6 (62. Geertruida), Botteghin 6,5, Ié 6,5, Haps 6; Fer 7, Kökcü 6 (88. Burger), Tapia 6; Berghuis 6,5, Narsingh 5,5 (59. Bannis 6), Sinisterra 7

Scheidsrechter: Nijhuis 6

Man of the match: Kenneth Vermeer speelde een belangrijke rol in de eerste overwinning voor Feyenoord dit seizoen in de eredivisie.

Volledig scherm Kenneth Vermeer in actie tegen Willem II. © BSR Agency

RKC – PSV 1-2

RKC: Vaessen 6; Gaari 5, Meulensteen 5,5, Drost 6,5, Quasten 6,5; Rienstra 6,5 (88. Daneels), Spierings 5,5, Tahiri 6; Maatsen 5,5, Vente 5,5 (77. Sow), Elbers 6,5, (64. Bakkari -)

PSV: Zoet 6; Dumfries 6, Baumgartl 6,5, Viergever 5,5, Boscagli 5; Rosario 4,5 (63. Mitroglou), Bergwijn 5,5, Gutiérrez 5,5 (55. Hendrix 6,5), Gakpo 6 (77. Bruma), Malen 6, Ihattaren 6,5

Scheidsrechter: Blom 7

Man of the match: Mo Ihattaren is nog jong, maar hij nam PSV in de tweede helft bij de hand in een meer centrale rol.