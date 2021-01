Martins Indi en Midtsjø laten zich gelden, Senesi heeft offday

RapportcijfersRiechedly Bazoer is de belangrijkste man bij het steeds maar weer winnende Vitesse dat bovenin blijft meedoen. In de topper tussen AZ en Feyenoord lieten Bruno Martins Indi en Fredrik Midtsjø zich gelden. Alle drie de spelers kregen een 8.

In diezelfde topper deed Feyenoorder Marcos Senesi zijn goede naam geen eer aan. De Argentijn kreeg een 4 voor zijn optreden tegen AZ. Ook Heerenveen-linksback Lucas Woudenberg had niet zijn avond tegen Heracles en kreeg ook dat cijfer, net als Jørgen Strand Larsen die faalde als Groningen-spits.

Willem II – PEC Zwolle 1-3

Willem II: Brondeel 5; Owusu 6, Holmén 6, Peters 6, Heerkens 5; Köhlert (78. Nunnely -), Selahi 6,5 (74. Saglam -), Llonch 7, Trésor 5 (63. Schippers -); Pavlidis 5,5, Wriedt 6,5.

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 6,5, Kersten 6, Van Polen 6,5, Paal 6 (40. Lam 6,5); Huiberts 6, Nakayama 5,5, Clement 6 (46. Ghoochannejhad 7); Midisjan 7 (71. Leemans -), Reijnders 6, Van Duinen 6 (46. Pherai 6).

Scheidsrechter Van Eijk: 5.

Man of the match: Het is niet veel invallers gegeven om een hattrick te maken in de spaarzame minuten dat ze de kans krijgen maar Reza Ghoochannejhad (die vorig seizoen nog vier keer scoorde tijdens een invalbeurt) lukte het vrijdagavond tegen Willem II. Hij zorgde daarmee eigenhandig voor de gehele ommekeer in de wedstrijd.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

ADO Den Haag – FC Emmen 0-0

ADO Den Haag: Koopmans 6; Van Ewijk 6,5, Del Fabro 6, Kemper 6,5, Familia-Castillo 6; Ratiu 5,5 (70. Catic -), Vejinovic 6, Gomelt 5,5 (46. Bourard 6), Goossens 6; Besuijen 5 (73. Kishna -), Kramer 6.

FC Emmen: Telgenkamp 5,5; Bijl 6 (83. Veendorp -), Araujo 6,5, Bakker 6,5, Cavlan 6,5; Ben Moussa 5 (81. Laursen-), Peña 5,5, Tibbling 5; De Vos 6 (75. Jansen -), Frei 6; De Leeuw 5.

Scheidsrechter: Nijhuis 7.

Man of the match: Boy Kemper speelde centraal achterin bij ADO volwassen en was er verantwoordelijk voor dat FC Emmen nauwelijks kansen kon creëren.

Volledig scherm Boy Kemper (midden). © BSR Agency

Vitesse – FC Groningen 1-0

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 7, Bazoer 8, Rasmussen 7; Dasa 6,5, Bero 7, Tannane 6 (85. Huisman -), Bruns 6 (65. Vroegh -), Wittek 6,5; Openda 5,5 (85. Darfalou -), Broja 5 (65. Touré -).

FC Groningen: Padt 8; Dankerlui 6, (78. Schreck -), Te Wierik 6 (78. Van Hintum -), Matusiwa 7 (78. Lundqvist -), Itakura 6, Gudmundsson 6,5; Daniël van Kaam 5,5, El Messaoudi 5 (85. Joosten -), El Hankouri 5; Da Cruz 5 (69. Suslov -), Larsen 4.

Scheidsrechter Kuipers: 5.

Man of the match: Riechedly Bazoer bezegelde nog maar eens het uitstekende seizoen van Vitesse met een wondermooie treffer van afstand. De verdediger is de stuwende kracht van achteruit bij Vitesse dat maar blijft meedoen in met de topclubs van de eredivisie.

Volledig scherm Riechedly Bazoer (rechts). © Pro Shots / Paul Meima

PSV – RKC 2-0

PSV: Mvogo 7,5; Dumfries 5,5, Teze 6, Baumgartl 6, Boscagli 7; Rosario 6,5, Thomas 5,5 (74. Van Ginkel -); Mauro Júnior 5 (64. Gutiérrez -), Ihattaren 5,5 (64. Sangaré -); Zahavi 6 (74. Fein -), Madueke – (23. Malen 5,5).

RKC: Lamprou 6,5; Gaari 6, Meulensteen 6,5, Touba 6,5, Lutonda 6 (46. Wouters 5,5); Oosting 6 (61. Efmorfidis -, 78. Olsak -)), Azhil 7,5 Tahiri 6,5; Sow 6 (70. Min -), Stokkers 5,5 (61. Damascan -), Daneels 6,5.

Scheidsrechter Makkelie: 6,5.

Man of the match: PSV worstelde lang met de vorm tegen een beter spelend RKC dat in de eerste helft drie grote mogelijkheden kreeg om de score te openen. Het was aan keeper Yvon Mvogo te danken dat PSV geen schade opliep.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Heracles – Heerenveen 1-0

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6 , Pröpper 6,5, Rente 6.5, Quagliata 6; De la Torre 6, Vloet 5,5 (90. Kiomourtzoglou -), Schoofs 6, Van der Water 5 (86. Bijleveld -), Azzaoui 6 (62. Kutucu), Burgzorg 6,5.

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Dresevic 6, Bochniewicz 5, Woudenberg 4 (79. Kaib -), Halilovic 5 (68. Hajal -), De Jong 4 (33. Kongolo 6), J. Veerman 5; Van Bergen 4, Veerman 4,5, Nygren 5 (79. Van der Heide -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Delano Burgzorg zorgde voor de niet meer verwachtte winst van Heracles tegen Heerenveen. De snelle aanvaller bleef rustig en beheerst toen hij de kans kreeg aangeboden van nieuwkomer Ahmed Kutucu.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Fortuna Sittard – Ajax 1-2

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Tirpan 6,5, Angha 6 (52. Rota 5,5), Janssen 6, Cox 6; Rienstra 6,5, Tekie 6,5 (82. Kastrati -), Flemming 6,5; Semedo 6 (65. Seuntjens -), Polter 5, Hansson 6 (82. Verlinden -).

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 5,5 (58. Rensch 6), Schuurs 6, Blind 6 (73. Martinez -), Tagliafico 7; Klaassen 5,5, Gravenberch 6; Antony 4,5 (58. Neres 5), Labyad 6 (74. Alvarez -), Tadic 5,5 (87. Promes -); Haller 6.

Scheidsrechter Higler: 5.

Man of the match: Nicolas Tagliafico schreef vandaag een belangrijke assist op zijn naam. Hij was de aangever bij de winnende treffer van Sébastien Haller.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Twente – VVV 0-1

FC Twente: Drommel 6,5 ; Pleguezuelo 5,5, Dumic 6, Pierie 5,5, Smal 5,5; Zerrouki 5,5 (62. Roemeratoe 6), Bosch 5,5 (82. Abass -), Ilic 6.5; Van Leeuwen 5 (62. Narsingh -), Danilo 5, Menig 5,5.

VVV: Kirschbaum 6,5; Dekker 6 (47. Pachonik -), Gelmi 6, Da Graca 6, Guwara 6; Post 6, Janssen 5,5 (62. Linthorst -) , Machach 6 (84. Donis -); John 5 (62. Hunte -), Giakoumakis 5,5, D. van Crooij 5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6,5.

Man of the match: Torino Hunte maakt voor het eerst sinds 29 april 2018 een eredivisiedoelpunt en het was direct een belangrijke heel belangrijke voor VVV want daardoor blijven de Limburgers ongeslagen in 2021.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – Sparta 1-0

Sparta: Okoye 6, Abels 6, Beugelsdijk 5,5, Heylen 6, Meijers (27. Fortes 6,5), Mijnans 5,5 (72. Gravenberch -), Harroui 6,5, Auassar 6, D. Duarte 5; Thy 5 (87. Kharchouch -), Engels 5.

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Ter Avest 6, St. Jago 7, Janssen 7, Warmerdam 6,5; Van Overeem 6 (68. Boussaid -), Van de Streek 6, Maher 6 (81. Emanuelson -); Kerk 5 (68. Mahi -), Dalmau 5 (90. Hoogma -), Ramselaar 5,5 (81. Balk -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 5,5.

Man of the match: Met een geweldig afstandsschot in de kruising besliste Othmane Boussaid de wedstrijd tegen Sparta.

Volledig scherm Othmane Boussaid (rechts). © ANP

Feyenoord – AZ 2-3

Feyenoord: Marsman 7; Geertruida 6, Spajic 5, Senesi 4, Malacia 5; Diemers 6 (76. Pratto -), Fer 6, Toornstra 6; Berghuis 6, Jorgensen 6 (64. Linssen -), Haps 6 (56. Sinisterra 6).

AZ: Bizot 7; Sugawara 7, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 8, Wijndal 7; Midtsjø 8 (90. Letschert -), Stengs 7, Koopmeiners 7; Gudmundsson 7, Boadu 7,5, Karlsson 7 (81. Reijnders -).

Scheidsrecher Lindhout: 4.

Man of the match: De voorhoede van AZ liet zich vandaag gelden tegen Feyenoord maar achterin was voormalig Feyenoorder Bruno Martins Indi ook heer en meester tegen zijn oude club. De pass van Fredrik Midtsjø op Myron Boadu in de tweede helft was subliem en zorgde voor de belangrijke 2-1.

Volledig scherm © Pim. Ras Fotografie