Matchwinner De Ligt: ‘Dit is bizar, dat beseffen wij ook’

,,We flikken het weer. Het is ongelooflijk. Als je de hele wedstrijd bekijkt hoeveel kansen we hebben gehad, dat is niet normaal. We hebben heel veel gecreëerd, maar maakten het maar niet af. Daar werden we gek van.”



Uiteindelijk kwam Ajax niet meer in gevaar en bleef het bij 1-2. In de halve finale wacht een ontmoeting met Manchester City of Tottenham Hotspur. ,,Het is bizar en niet normaal. We zijn heel trots. De supporters zijn trots, iedereen is trots.” Of De Ligt een voorkeur voor een tegenstander heeft laat hij in het midden. ,,We zitten niet voor niets in de halve finale. We doen ons best en zien wel waar het eindigt. Het worden sowieso lastige wedstrijden", sluit hij af.