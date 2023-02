Matchwinner Oguzhan Özyakup van Fortuna Sittard toont solidariteit met slachtoffers aardbeving Turkije

‘Heb hele andere dingen aan mijn hoofd’

,,Het boeit me eigenlijk niets dat ik heb gescoord”, zei de geboren Zaandammer bij ESPN. ,,Winnen of verliezen, dat is nu helemaal niet belangrijk. Voor het team is het leuk dat we hebben gewonnen, maar ik zit met veel andere dingen aan mijn hoofd. Het waren echt zware dagen voor ons.”



Özyakup stond voor de aftrap tijdens de minuut stilte naast Burak Yilmaz en Dogan Erdogan, de andere Turkse voetballers in dienst van Fortuna Sittard. De aanvallende middenvelder scoorde in de 76e minuut en hield daarna een wit T-shirt omhoog met daarop in het Engels de tekst ‘bid voor Turkije’. ,,Wij kunnen misschien mensen sneller bereiken dan anderen. Daar kunnen we gebruik van maken”, aldus Özyakup, die naar eigen zeggen mensen kent die tot de slachtoffers behoren.