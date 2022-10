Matig Excelsior verslikt zich opnieuw op vreemde bodem

Met een keurige elfde plaats op de ranglijst hoeft Excelsior zich ook na de nederlaag in Deventer voorlopig geen zorgen te maken om lijfsbehoud. Een blik op de stand in uitwedstrijden geeft echter een heel ander beeld. Na de 0-2 zege op bezoek bij Cambuur in de openingsspeelronde wisten de Rotterdammers geen uitduel meer te winnen. Ook bij Go Ahead bleek al snel dat een goed resultaat er niet in zat.

Doelman Stijn van Gassel voorkwam in de openingsfase met twee knappe reddingen nog een vroege achterstand, maar had na 39 minuten spelen geen antwoord op een inzet van Willum Willumsson. De IJslandse middenvelder speelde sowieso een hoofdrol: twee minuten na zijn openingsgoal gaf hij de bal aan Bobby Adekanye, die dwars door de defensie van Excelsior heen dribbelde en de score verdubbelde.

In de fase daarvoor deelde Excelsior, dat weer kon beschikken over de herstelde Yassin Ayoub, nog wel wat plaagstootjes uit. Serieus gevaarlijk worden lukte de ploeg van Marinus Dijkhuizen echter niet, in tegenstelling tot de thuisploeg. Het noopte Dijkhuizen om in de rust al een dubbele wissel door te voeren. De ingevallen verdedigers Nathan Tjoe-A-On en Maxime Awoudja brachten echter ook geen defensieve stabiliteit. Awoudja liet zich na een uur spelen te makkelijk kloppen in een sprintduel en zag Isac Lidberg de derde treffer binnenschuiven. Daarmee deelde hij de genadeklap uit aan Excelsior, dat via een kopbal van Lazaros Lamprou uit een hoekschop nog wel voor de eretreffer tekende.