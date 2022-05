Mats Seuntjens in gedachten bij zijn broer na ontsnapping Fortuna: ‘Ziet er voor Ralf niet goed uit op dit moment’

Degradatie­strijd naar kookpunt: ‘Slotdag wordt een master­class voor coaches’

Met slechts één puntje meer was Heracles nog in de race geweest voor Europees voetbal. In plaats daarvan dreigt nu de eerste divisie. Willem II, Sparta, Fortuna Sittard? Degradatie is mogelijk, net als rechtstreekse handhaving. Over een zinderende laatste speelronde in de eredivisiekelder. ,,Het wordt waanzinnig interessant.’’

15 mei