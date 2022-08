Mats Seuntjens kent zijn plek na wonderschone goal Burak Yilmaz tegen Ajax: 'Hij heeft het vaker bewezen dan ik’

Een luid gejuich kwam er van de tribunes in Sittard toen Yilmaz na 66 minuten zijn opwachting maakte voor Fortuna Sittard. ,,Ik had het idee dat de mensen hier op hadden zitten wachten", zei Fortuna-coach Sjors Ultee met een lach voor de camera's van ESPN.

Ultee zei vooraf dat Yilmaz een kwartiertje kon spelen, maar de Turkse spits speelde dus een halfuur: ,,We wisten wel dat Burak langer kon spelen, maar soms moet je naar buiten toe niet vertellen wat er kan gebeuren. Hij is een heel grote speler, een leuke jongen in de groep, hij wil iedereen helpen, en met zijn goal laat hij zien hoeveel kwaliteiten hij nog heeft. Ik denk dat als Burak hem zo binnenschiet, dat we niemand horen klagen. Dan vindt iedereen het prima dat hij ze neemt.”

Mats Seuntjens, die normaal gesproken de vrije trappen nam, erkende dat: ,,Heb je die goal gezien?", zei hij lachend. ,,Ik heb er tegen Sjachtar ook eentje gemaakt, maar hij heeft het vaker bewezen dan ik dus dat is logisch. Hij is een relaxte gozer, hij wil helpen en is hier om zijn ding te laten zien. Dat zie je vandaag ook.”

Paul Gladon, die als spits begon én de eerste goal van het seizoen maakte, denkt dat hij samen met Yilmaz prima in de spits kan spelen: ,,Ik denk dat we een gevaarlijk duo kunnen zijn. Hij schiet deze fantastisch binnen, heerlijk dat hij zijn eerste heeft gemaakt. We zullen zien hoe het verder zal lopen.”

Ook bij tegenstander Ajax toonden ze respect voor Yilmaz. Davy Klaassen: ,,Goede speler, ik denk dat ze heel blij mogen zijn dat hij hier speelt. Een knap staaltje werk om hem hierheen te halen", zei de middenvelder. Coach Alfred Schreuder sloot zich daarbij aan: ,,Prachtig dat zo’n speler in Nederland komt spelen. Dat is mooi voor de omgeving en ook voor de competitie. Met z'n allen mogen we blij zijn dat zo'n speler in Nederland komt spelen.”

Remko Pasveer baalde logischerwijs dat hij een goal van Yilmaz om zijn oren kreeg: ,,Je weet dat het een kwaliteit is van hem. Hij schiet 'm goed binnen, maar ik baalde dat ‘ie er in ging. We moeten zorgen dat we geen overtreding tegenkrijgen.”