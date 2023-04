Mats Wieffer staat op scherp bij Feyenoord, Arne Slot benieuwd ‘met welke spelers AS Roma komt’

Feyenoord wacht morgen een heet avondje in Stadio Olimpico, waar de ploeg van trainer Arne Slot tegen AS Roma een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt. Mats Wieffer, vorige week de matchwinner in de Kuip, zal op zijn tellen moeten passen. Hij staat op scherp en mist bij een gele kaart een eventuele halve finale van de Europa League.

In het stadion waarin Feyenoord eerder dit seizoen in de groepsfase met 4-2 verloor van Lazio, kunnen de Rotterdammers aan de bak. Van de laatste zes keer dat AS Roma op vreemde bodem onderuit ging in de heenwedstrijd, repareerde de ploeg vier keer de schade in Stadio Olimpico. Dat gebeurde dit seizoen ook tegen Red Bull Salzburg, tegen wie de Romeinen een 1-0 nederlaag weg poetsten in Italië: 2-0.

,,Ik ben heel benieuwd met welke spelers ze komen’', zegt Feyenoord-trainer Arne Slot. ,,Het is duidelijk dat ploegen zich vaak thuis comfortabeler voelen. Dat ze dan tot meer in staat zijn. Aan de andere kant is onze balans in uitwedstrijden ook behoorlijk. Al lukte het ons dit seizoen nog niet om in de Europa League een uitwedstrijd te winnen.’’

Dat hoeft ook niet in Rome, een gelijkspel in Stadio Olimpico is voldoende om de halve finale te bereiken. AS Roma hield van de laatste twaalf thuiswedstrijden liefst tien keer de nul achterin. In al die wedstrijden wist de ploeg zelf minimaal eenmaal te scoren.

Slot lijkt voor de kraker in de Italiaanse hoofdstad over een nagenoeg fitte selectie te beschikken. Patrik Walemark (spierblessure) is er niet bij, Quinten Timber traint weer mee met de selectie maar de wedstrijd in Rome zal voor hem nog net te vroeg komen. Walemark, Timber en Wieffer staan op scherp, waarbij dus alleen de laatste gevaar loopt. Een gele kaart in Rome betekent voor hem een streep door een eventuele halve finale.