Matthijs de Ligt, aanvoerder tegen Wales: ‘We hebben enorme stappen gezet’

Matthijs de Ligt lijkt in eerste instantie niet op weg naar een basisplaats op het WK in Qatar. Toch kreeg ook de verdediger van Juventus complimenten van Louis van Gaal, die meldde heel veel vertrouwen te hebben in de speler die tegen Wales de aanvoerdersband bij Oranje zal dragen.

Door Mikos Gouka



,,Het basiselftal won de partij elf tegen elf'', zegt De Ligt. ,, Dat zou een teken moeten zijn dat we klaar zijn voor de wedstrijd tegen Wales. Ik sta voor het eerst onder deze trainer in het midden van de defensie. Daar sta ik soms ook bij Juventus, het is voor mij geen onbekende positie. We willen ons laten zien tegen Wales.‘’

En dan is het tijd voor vakantie. De Ligt wist dat het precies acht jaar geleden is dat Oranje op het WK in Brazilië van Spanje won, mede door een wereldgoal van Van Persie. ,,Een prachtige goal. De mooiste? Dat zou ik niet willen zeggen, die van Van Basten in 1988 was ook niet onaardig toch? Ik stond in 2014 bij die 1-5 op het Museumplein te kijken, ik was veertien jaar.”

,,Nee, we hebben het er vandaag niet over gehad tijdens het ontbijt. Wel over de verjaardag van Mark Flekken. We hebben deze twee weken enorme stappen gezet. België uit was een bevestiging dat we op de goede weg zijn. En op een heel aanvallende manier. Dat is wat het Nederlandse volk graag heeft. Het verschil met het EK vorige zomer is dat de afspraken heel duidelijk zijn. Nu zetten we hoger druk dan voorheen. Zo benutten we onze aanvallende kwaliteiten.’’