Maurice Steijn na domper Ajax: ‘De tijd zal het leren of er genoeg kwaliteit is’

Maurice Steijn en Branco van den Boomen zijn teleurgesteld in het resultaat van Ajax, dat op bezoek bij Fortuna Sittard niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel . Desondanks zijn de trainer en middenvelder van mening dat er niet te hard mag worden geoordeeld over de Amsterdammers.

,,Het is duidelijk dat het elftal nog niet op elkaar ingespeeld is. De tijd zal het leren of er genoeg kwaliteit is in het elftal, maar ik wil na vandaag niet te kort door de bocht gaan en hier conclusies aan verbinden’’, aldus Steijn voor de camera van ESPN. Toch baalde de Hagenaar. ,,Als de meest simpele dingen niet goed gaan, dan weet je dat er nog veel werk aan de winkel is.’’

Sven Mislintat haalde twaalf spelers, waarvan elf buitenlanders om Ajax grondig en succesvol te renoveren. Voor de teleurstellende remise tegen Fortuna Sittard gaf de nieuwe Duitse directeur tekst en uitleg over de turbulente transferzomer, de scouting, de salarishuishouding en de ambitie van de Amsterdammers.

Daar sloot middenvelder Van den Boomen zich bij aan. ,,Wij vinden absoluut dat het beter moet’’, aldus de controleur, die deze zomer overkwam van het Franse Toulouse. ,,Ik snap dat er kritiek is omdat Ajax beter moet dan dit, maar we moeten ons ook realiseren dat we tijd nodig hebben. Je speelt met jongens die je nauwelijks kent, dat is niet zo makkelijk.’’

Van den Boomen denkt niet dat er sprake is van een gebrek aan kwaliteit. ,,We hebben allemaal talent, anders speel je niet bij Ajax. Ikzelf kan echt een goede speler zijn voor Ajax, maar automatismen zijn belangrijk. Nu hebben we twee weken om daaraan te werken.’’

De middenvelder was in de voorbereiding juist een van de spelers die veel indruk maakte. De laatste weken stelt Van den Boomen teleur. ,,Ook ik vraag me af waarom het in de voorbereiding beter was dan nu, maar ik weet het ook niet. We moeten hard gaan werken om connecties met elkaar te gaan vinden.’’ Ajax, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld vanwege de Europese verplichtingen, heeft uit drie duels vijf punten gepakt.

