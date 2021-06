Maurice Steijn vertrekt om veiligheidsredenen als trainer van NAC

,,De bedreigingen aan het adres van Maurice Steijn en zijn gezin maakten deze beslissing onvermijdelijk”, zo laat NAC weten. De Brabantse club miste promotie naar de Eredivisie in het afgelopen seizoen, door in de finale van de play-offs te verliezen van NEC. NAC zegt verder dat bestuurders en ook andere medewerkers van de club zich eveneens onveilig voelen door uitingen vanuit supporters in de afgelopen dagen.

De raad van commissarissen en de grootaandeelhouders van NAC verklaren: ,,Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit. Het is diep triest dat we in dit land - en specifiek ons geliefde Breda - zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren.”

,,Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion”, zegt Steijn zelf. ,,Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen meemaken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Daarnaast wil ik niet dat vanwege mijn persoon binnen supportersgroepen wordt opgeroepen tot acties, dit kan ook de veiligheid van de samenleving in Breda aantasten. Het is heel triest allemaal.”

Onlangs stapte ook al technisch directeur Ton Lokhoff op bij de club, naar eigen zeggen omdat hij niet goed kon samenwerken met de technische staf.