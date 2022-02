Maurice Steijn volgt Henk Fraser op als trainer van Sparta

Ajax krijgt zelfde scheids­rech­ter als PSV tegen Benfica

Ajax krijgt woensdag in de eerste ontmoeting met Benfica in de achtste finales van de Champions League te maken met een Sloveense scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld voor het duel in het Estádio da Luz in Lissabon. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

21 februari