‘Mauro Júnior zit straks dicht tegen de basis van PSV aan’

video Touzani ontmoet…Steven Berghuis

19:48 Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis wordt in deze video uitgedaagd door freestyle voetballer en vlogger Soufiane Touzani. Ze gaan de strijd aan in het spel ‘Held op sokken’. De bal hooghouden en zoveel mogelijk voetballers uit een categorie noemen. Wie beschikt over de beste combinatie van vaardigheid en een goed geheugen? De baltovenaar of de sterspeler van Feyenoord?