Mazraoui en Tagliafico beginnen met gelijkspel tegen Sivasspor

Door Freek Jansen



Beide spelers begonnen net als Andre Onana en Hakim Ziyech vorige week de voorbereiding bij Ajax. Onana en Ziyech maakten afgelopen zaterdag tegen PSV al speelminuten.



In Lisse had Ajax het lastig tegen Sivasspor, de nummer 12 van Turkije. De ploeg van Erik ten Hag had veel balbezit, maar slaagde er in de eerste helft niet in om kansen te creëren.



Acht minuten voor rust kwam Sivasspor zelfs op voorsprong. Kik Pierie leed met een risicovolle pass door het centrum balverlies, waarna de Turken snel counterden en Hakan Yandas in stelling brachten. Hij passeerde doelman Bruno Varela.