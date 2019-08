Meijers hoopt met ADO tegen RKC van de nul af te komen: ‘Daar is dit een wedstrijd voor’

Door Yorick Groeneweg



Aaron Meijers is in Den Haag al aan zijn achtste seizoen bezig, maar koestert dankzij de twee jaar die hij bij RKC speelde toch nog altijd warme gevoelens voor die club. Hoewel het voor de 31-jarige linksachter ook lang geleden is dat hij er geweest is, voor die sentimenten is na drie nederlagen geen plek. ,,We moeten nu zo snel mogelijk van de nul af komen. Daar is dit een wedstrijd voor.”