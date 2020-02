Memisevic verruilt FC Groningen definitief voor Hebei FC

De Bosniër speelde sinds de zomer van 2016 voor FC Groningen. De verdediger kwam dit seizoen in elf eredivisieduels in actie. Memisevic, die in totaal 109 keer het shirt van FC Groningen droeg, was afgelopen zaterdag nog aanvoerder in de wedstrijd tegen VVV. Hij nam de band tijdelijk over van de geschorste Mike te Wierik.