Memorabele treffer voor Miedema: ‘Opa had het zo gewild’

Doelpunten maken is voor Miedema net zo gewoon als tandenpoetsen. Maar deze goal brengt tranen op de wangen. In gedachten is ze bij haar opa die afgelopen weekend overleed. Niet veel later krijgt ze een publiekswissel. Het applaus daalt op de topscorer aller tijden van Oranje neer. ,,Het waren zware dagen voor mij’’, zegt Miedema. ,,Dan komen de emoties er op een gegeven moment uit. Sarina gaf mij de vrijheid om te kiezen of ik wel of niet wilde spelen. Dat wilde ik graag, mijn familie ook. Omdat opa het ook had gewild.’’



Opa Miedema overleed zaterdag. ,,Het was schrikken, het gebeurde best wel onverwacht. Toen we vorige week in Slovenië zaten, heb ik even contact gehad met de familie. Op het moment dat we zaterdag in Nederland landden, was ik al te laat”, vertelde de topschutter aller tijden van Oranje met tranen in haar ogen. ,,Ik ben heel blij dat ik het weekend thuis kon zijn voor m’n familie. De broers van opa en oma zeiden direct tegen me: je moet dinsdag weer aan de aftrap staan.”