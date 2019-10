Memphis Depay ontbreekt tegen Wit-Rusland

Debutant Boadu leidt Jong Oranje naar knappe zege op Portugal

20:33 Jong Oranje heeft mede dankzij sterk spel van het AZ-duo Myron Boadu en Calvin Stengs met 4-2 gewonnen van Jong Portugal. Op de Vijverberg in Doetinchem scoorde Boadu tweemaal op aangeven van Stengs die zelf één keer trefzeker was. Het is de tweede zege van de ploeg van coach Erwin van de Looi in de kwalificatie voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië.