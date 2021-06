Memphis Depay wijst op gewenning aan ander systeem: ‘We spelen om te oefenen’

,,We weten dat dit niet onze beste wedstrijd was. Het was af en toe slordig’’, zei Memphis tegen de NPO. ,,Ik ben wel blij dat we de wedstrijd niet hebben verloren, al moeten we normaliter van Schotland winnen.’’

Volgens de aanvoerder was Oranje zoekende met het 5-3-2-systeem. ,,We moeten we weer schakelen naar dit systeem, we zijn weer voor het eerst weer bij elkaar en ik heb bijvoorbeeld nog nooit met Wout Weghorst gespeeld. Dus dat heeft allemaal wat tijd nodig. Als we het goed doen, dan zie je dat er ruimte ontstaat. We hebben eerder zo gespeeld, zoals tegen Italië. Maar ja, we spelen om te oefenen en dan is dit systeem dat we in de toekomst gaan gebruiken. We moeten voorbereiden zodat we meerdere opties hebben.’’