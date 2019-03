Memphis: Duitsland zal een heel andere wedstrijd worden

Natuurlijk, het was maar Wit-Rusland. En ook in tijden dat het Nederlandse voetbal in een diepe crisis zou verkeren, pakten we tegen dat land de punten. Zoals het in de kwalificatiereeks voor het WK 2018 in de Kuip ook gewoon 4-0 werd.

Door Mikos Gouka

Maar de tevredenheid bij Memphis Depay was terecht. Twee goals, twee assists. ,,We gingen tot het einde door’’, lachte de aanvaller van Olympique Lyon. ,,Of we niet al aan zondag tegen Duitsland hadden moeten denken? Ik ben 25 jaar. En bovendien heb ik afgelopen weekeinde voldoende rust gepakt toch.’’

Dat laatste zei hij met een veelbetekenende glimlach. Want in Lyon is hij allesbehalve onomstreden. In Nederland is hij een bepalende international geworden. ,,Duitsland zal een heel andere wedstrijd worden. Maar we zijn scherp, we zijn bezig met elkaar. Ik geniet hoor, in het veld. Hoe we met elkaar bezig zijn. Dat zie je al op maandag als we bij elkaar komen. Dan zijn we echt blij om elkaar weer te zien. Dan hebben we echt iets in te halen met elkaar en dan praten we veel. En dat gevoel zie je terug in het veld. We zijn echt aan het bouwen. En het doet iedereen goed.‘’

Memhis stond na afloop niet alleen stil bij de wedstrijd. ,,We moeten elkaar allemaal meer liefde geven, dat is een feit. Oranje is een voorbeeld, daar zijn we ons bewust van. Daar kan heel Nederland iets aan hebben. Kijk, wat er maandag in Utrecht is gebeurd, is vreselijk. Maar als voetballers moet de knop weer om. We hebben een positieve uitstraling. Dat kan ook iets zijn voor het normale leven. Als ik een voorbeeld kan zijn voor de jeugd, dan doe ik dat graag. Voor de jongens op straat. Dat merk ik ook. Ik spreek op straat soms vreemden aan. Mensen kennen mij niet, maar hebben wel een beeld van mij. Als ik dan een praatje maak, zien ze hoe iemand echt is. We hebben allemaal vooroordelen. We moeten elkaar respecteren, we moeten er als samenleving voor elkaar zijn. Ik weet soms ook niet wat er in de wereld in de hand is.‘’

