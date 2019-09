Memphis: sleuren als Peter van Vossen, scoren als Robin van Persie

Door Maarten Wijffels



Het is een aardige symboliek in deze week: Memphis Depay (25) speelde zijn 50ste interland tegen Estland en hij blijkt ook de 50ste Nederlandse voetballer te zijn met 50 caps. In de jaren 20 was Harry Dénis de eerste met dit aantal. De rechtsback uit Den Haag was geen doelpuntenmaker. Sterker: zijn enige treffers voor Oranje waren twee eigen goals.



Memphis scoort wel. En veel. En makkelijk. Bij hem is de vraag: waar eindigt het? Misschien gaat hij op termijn wel over Robin van Persie heen. De huidige nummer 1 op Oranjes eeuwige topscorerslijst staat - over symboliek gesproken - op 50 goals.



Bij ontleding van de doelpuntenlijst van Memphis blijkt dat er eigenlijk sprake is van twee verschillende spelers. Er is de Memphis van zijn eerste 25 interlands (oktober 2013 t/m oktober 2016), zoekend en worstelend met zichzelf en zijn status en positie. En je hebt de speler van de tweede 25, die zijn plek in het team en in de pikorde heeft gevonden.

(Artikel gaat verder onder de statistiek)