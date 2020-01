Memphis twee weken na operatie al terug in krachthonk

"16 days after surgery", schreef Memphis op social media. Op het bijgevoegde filmpje is te zien dat Memphis al rustig wandelt op de loopband en tevens wat stabiliteits- en krachtoefeningen uitvoert.

De 25-jarige Memphis scheurde half december een kruisband in zijn linkerknie en is daardoor maanden uitgeschakeld. Het is zeer de vraag of hij bij de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK, op 14 juni tegen Oekraïne, van de partij is.