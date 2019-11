Mendes Moreira: Blij met de steun en positieve berichten

Video Koeman stoort zich aan ‘negatief sentiment’ in Nederland

14:51 Ronald Koeman maakte vanmiddag een bij vlagen kribbige indruk bij de persconferentie voor het laatste EK-kwalificatieduel van morgenavond in Amsterdam tegen Estland. De bondscoach baalde van het sentiment dat leefde in Nederland, nadat Oranje zich zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland plaatste voor het EK. ,,Het gevoel in Nederland was veel te negatief”, doelde Koeman onder meer op de column van Willem van Hanegem op deze site.