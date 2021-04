Mening Van Hanegem is duidelijk, maar wie is volgens de statistieken de beste?

Samenvatting Bijlow laat Feyenoord schrikken: ‘Hij kan gelukkig weer zelf lopen’

11 april De schrik zat er even goed in bij Feyenoord, vlak na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). Doelman Justin Bijlow moest in de slotfase geblesseerd naar de kant na een harde botsing met Gyrano Kerk. Bijlow, dit seizoen vaak afwezig geweest vanwege kwetsuren, en heel Feyenoord konden echter opgelucht ademhalen.