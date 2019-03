‘Mentale weerbaarheid staat onder druk bij Ajax’

Door Dennis van Bergen



Als Daley Blind hardop zou moeten tellen hoeveel minuten hij dit seizoen het shirt van Ajax 1 heeft gedragen, is hij wel even bezig. Het zijn er 4143. Ofwel: ruim 69 uur. Omgerekend heeft de verdediger in de voorbije maanden dus bijna drie volle dagen op een voetbalveld gestaan tijdens een officiële wedstrijd. Een interessant gegeven in een tijd dat de Amsterdamse club in competitieverband teleurstelt. Zijn de slechte prestaties tegen PEC Zwolle (nipte 2-1 zege) en AZ (1-0 verlies) toe te schrijven aan fysieke overbelasting?



In principe niet, stelt topsportfysioloog Jos Geijsel, die tot 2006 verbonden was aan de Amsterdamse club. ,,Voetballers van Ajax zijn al jaren gewend aan iedere dag trainen. Vaak zelfs twee maal per dag. Bij Ajax heerst een cultuur van intensief trainen. Fysiek kunnen zij het spelen van meerdere wedstrijden in een week aan.”