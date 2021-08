Met 6 miljoen euro haal je geen absolute topspelers, maar FC Twente doet er wel leuke dingen mee

Kijk naar de selectie, zie de namen en het valt niet te ontkennen: FC Twente swingt. Althans, op papier. Het is lang geleden dat ze in Enschede zo verwachtingsvol naar de start van het eredivisieseizoen hebben uitgekeken. En niet alleen in het Twentse land, maar ook ver daarbuiten. Want hoe je het ook wendt of keert: de selectie die is neergezet, mag er zijn. Met nieuwkomers als Ricky van Wolfswinkel, Michal Sadílek, Michel Vlap en Virgil Misidjan.

Een veelgehoorde vraag: waar doet de club het allemaal van? Volgens technisch directeur Jan Streuer is FC Twente binnen het spelersbudget gebleven. De club heeft een totale begroting van 23 miljoen euro en 30 procent van die omzet (bij veel andere clubs is dat de helft of zelfs meer) gaat naar het voetbal. Omgerekend is dat ongeveer 6 miljoen euro. Omdat Twente in de komende jaren terug wil naar het niveau achter de top 4, is dat bedrag deze zomer al iets opgeschroefd.

Met 6 miljoen euro haal je geen absolute topspelers, maar je kunt als Nederlandse middenmoter wel leuke dingen doen, zo heeft Streuer laten zien. Vorig seizoen werkten de Tukkers nog met elf huurlingen, nu is dat aantal teruggebracht tot zes en op Sadílek en de Griekse international Dimitris Limnios heeft de club een optie tot koop bedongen. Sadílek werd enthousiast gemaakt voor FC Twente door zijn landgenoot Vaclav Cerny, de smaakmaker die na zijn kruisbandblessure ergens in het najaar zal terugkeren.

Opvallende nieuwkomer is Robin Pröpper, die van aartsrivaal Heracles overkwam. De transfer maakte in de regio Twente de tongen los, de speler zelf zei in een interview met deze krant ‘dat hij blij is dat hij de meest heftige tijd achter de rug heeft’. Pröpper is overigens goed geland. De 27-jarige centrale verdediger heeft een gedegen voorbereiding achter de rug. Bij ontstentenis van de niet geheel fitte Wout Brama draagt hij in de competitie-opening tegen Fortuna Sittard zelfs de aanvoerdersband.

FC Twente werd in de voorbereiding wel geplaagd door blessures, maar de ziekenboeg stroomt langzaam maar zeker leeg. Op papier win je geen wedstrijden, maar met deze selectie moet de historische nummer 4 van Nederland meedoen om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

De vermoedelijke opstelling van FC Twente.

Speler om op te letten: Lars Unnerstall (31)

FC Twente zag doelman Joël Drommel naar PSV vertrekken en kreeg uit Eindhoven Lars Unnerstall er voor terug. Er zijn genoeg insiders te vinden, die denken dat de Tukkers daar beter van worden. Feit is dat Twente met Unnerstall een van de betere keepers van de eredivisie onder de lat heeft staan. De Duitser wilde terug naar zijn geboortedorp, op een half uurtje van de grens, waar hij een huis aan het bouwen was. Hij belde met FC Twente en daar wisten ze niet hoe snel ze de deal rond moesten maken. Unnerstall is een lot uit de loterij, dat kan niet anders.

