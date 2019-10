Mexicaanse nachtmerrie voorbij, maar Roda JC blijft in acute geldnood

Roda JC is op dit moment met meerdere partijen in gesprek in de zoektocht naar een oplossing. Volgens bronnen rond de club zou een grote horecaketen met tientallen vestigingen in Nederland een van de partijen zijn waar op dit moment mee wordt gesproken. Stijn Koster, een gefortuneerde internetondernemer wiens naam vaak met Roda in verband wordt gebracht, zal onder de huidige omstandigheden niet instappen. Hij wil, zeggen ingewijden, pas aan boord als grondig schoon schip is gemaakt in Kerkrade.